Где находится бывший глава СБУ Баканов: что говорят в Раде

В феврале 2023 года СБУ провела в отношении Баканова служебную проверку.

Бывший глава Службы безопасности Иван Баканов находится в Киеве.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил в комментарии "Укринформу".

"Баканов в Украине. Он находится по месту своего жительства в центре государства", — сказал он.

Также Вениславский отметил, что служебная проверка деятельности Баканова в должности главы Службы безопасности Украины уже проведена. Впрочем, он не стал ее рассекречивать, ссылаясь на государственную тайну.

Увольнение Баканова с должности главы СБУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 июля 2022 отстранил Баканова от должности главы СБУ. Что стало причиной этого – неизвестно. 19 июля народные депутаты проголосовали за увольнение Баканова от должности.

В феврале 2023 года "Украинская правда" со ссылкой на комментарий от прессслужбы СБУ проинформировала о служебной проверке экс-главы ведомства Ивана Баканова. Результаты этой проверки являются информацией с ограниченным доступом, пояснили в спецслужбе.

Коллаборанты и предатели в органах: почему Зеленский устранил Венедиктову и Баканова

Читайте также: