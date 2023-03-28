Соорганизаторам "пьяных вечеринок" продлили содержание под стражей

Андрею Ярине и Ярославу Домбровскому инкриминируют сексуальное издевательство над девушками.
Фигурантам по делу " пьяных вечеринок " из Ивано-Франковска, снимавших жилье в Киеве, приглашали в гости девушек и обижали их, продлили содержание под стражей. Вероятно, речь идет об Андрее Ярине и Ярославе Домбровском.
Об этом говорится в репортаже "Общественного" из зала суда.
Сегодня, 28 марта, суд продлил меру пресечения обеим подозреваемым до 1 мая: Андрею Ярине без внесения залога, а Ярославу Домбровскому с залогом в 402 тысячи гривен.
Заседание суда продолжалось в закрытом режиме. Однако известно, что Андрею Ярине и Ярославу Домбровскому инкриминируют сексуальное издевательство над девушками.
Прокурор объяснил такое решение тем, что до 1 мая идет досудебное расследование.
"Дальше он либо будет продлен, либо завершен и начнется расследование по делу. По Домбровскому, вероятно, будут обжаловать решение", — сообщил прокурор Максим Дергачев.
Третий подозреваемый якобы внес залог.
Напомним, с использованием алкоголя и наркотических веществ подозреваемые доводили приглашенных на квартиру девушек до состояния беспомощности, издевались, все это снимали и выкладывали в соцсети.
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