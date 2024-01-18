Гибель руководства МВД в авиакатастрофе в Броварах: когда дело передадут в суд

Дело по авиакатастрофе Броварах, в которой 18 января 2023-го, погибло руководство МВД, должны передать в суд в этом году.

Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

"Именно досудебное расследование содержит 163 тома. Каждый том — это где-то 250 страниц. Для ознакомления со всеми материалами нужно время. Но в 2024 году обвинительный акт попадет в суд, я думаю, что весной мы с вами об этом поговорим", — сказала она.

По ее словам, ДБР завершило досудебное расследование по авиакатастрофе, где погиб тогдашний министр внутренних дел Денис Монастырский, завершили 27 ноября 2023 года. Пять подозреваемых должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям допустили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Именно это и привело к авиатрости и гибели людей.

В авиакатастрофе в Броварах, кроме высокопоставленных чиновников МВД, погиб малолетний ребенок и четыре женщины. 31 человек, из которых 13 детей, получили повреждения.

Напомним, в Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа: разбился вертолет ГСЧС. На его борту находились десять человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый замминистра Евгений Енин.

Вертолет упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар. Кроме руководства МВД, погибли рядовые жители города.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кто виноват в смерти Монастырского и руководства МВД? Годовщина трагедии в Броварах.

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