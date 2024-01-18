Данилов – о протестах в Башкортостане: "Запад должен готовиться к фрагментации России"

Запад должен готовиться к фрагментации России, а нынешние события в республике Башкортостан – начало этого большого процесса, который будет разворачиваться в ближайшее время.

Такое мнение секретарь СНБО Украины Алексей Данилов высказал в комментарии изданию LIGA.net.

Запад должен готовиться к фрагментации России

Данилов подчеркнул, что башкиры – это отдельный народ, никоим образом не принадлежащий к россиянам.

"Запад должен готовиться к фрагментации России, которая будет обязательно. То, что мы сегодня видим, — это только начало этого большого процесса, который на России обязательно будет разворачиваться в ближайшее время", — убежден секретарь СНБО.

Он добавил, что сейчас в Башкортостане начинается очень много разных процессов, а также на территориях Чеченской республики Ичкерия, Татарстана и Дагестана.

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В то же время, по словам Данилова, сейчас фиксируется большая проблема – "некоторые западные страны считают, что распад России повредит каким-то процессам".

В этом контексте чиновник напомнил, как в 1991 году большие страны думали, что распад СССР не может произойти. Тогда была договоренность, что от Советского Союза отделятся страны Балтии, а остальные 12 стран будут входить в СНГ.

На карте России появятся новые страны

"Это все была трата времени, потому что не может существовать никакое СНГ. Так же, как и не могут существовать на территории России отдельные народы без создания своих стран. Новые страны обязательно появятся на карте, принадлежащей сейчас РФ", – заверил Данилов.

Напомним, 17 января в Башкортостане вспыхнул протест в городе Баймак после того, как там был приговорен к заключению местный активист Фаиль Алсинов по делу "о разжигании межнациональной розни". Протестующие бросали в ОМОНовцев снег, а полицейские применили против участников акции дубинки и слезоточивый газ.

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