Данілов – про протести в Башкортостані: "Захід має готуватися до фрагментації Росії"

Секретар РНБО запевнив, що на теперішній мапі Росії обов’язково з’являться нові країни.
Захід має готуватися до фрагментації Росії, а теперішні події у республіці Башкортостан – початок цього великого процесу, який розгортатиметься найближчим часом.
Таку думку секретар РНБО України Олексій Данілов висловив у коментарі виданню LIGA.net.
Захід має готуватися до фрагментації Росії
Данілов наголосив, що башкири – це окремий народ, який жодним чином не належить до росіян.
"Захід має готуватися до фрагментації Росії, яка буде обов'язково. Те, що ми сьогодні бачимо, – це тільки початок цього великого процесу, який на Росії обов'язково буде розгортатися найближчим часом", – переконаний секретар РНБО.
Він додав, що зараз у Башкортостані починається дуже багато різних процесів, а також на територіях Чеченської республіки Ічкерії, Татарстану та Дагестану.
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Водночас, за словами Данілова, зараз фіксується велика проблема – "дехто із західних країн вважає, що розпад Росії зашкодить якимсь процесам".
В цьому контексті посадовець нагадав, як 1991 року великі країни гадали, що розпад СРСР не може відбутися. Тоді була домовленість, що від Радянського Союзу відокремляться країни Балтії, а інші 12 країн входитимуть до СНД.
На мапі Росії з’являться нові країни
"Це все була трата часу, тому що не може існувати ніяке СНД. Так само, як і не можуть існувати на території Росії окремі народи без створення своїх країн. Нові країни обов'язково з'являться на мапі, яка наразі належить РФ", – запевнив Данілов.
Нагадаємо, 17 січня у Башкортостані спалахнув протест у місті Баймак після того, як там був засуджений до ув’язнення місцевий активіст Фаїль Алсинов у справі "про розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Протестувальники кидали в ОМОНівців сніг, а поліцейські застосувати проти учасників акції кийки та сльозогінний газ.
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