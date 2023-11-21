Гинеколог-сутенер: в Луцке вторично судили бывшего врача

Мужчина получил пять лет тюрьмы.
На Волыни к 5 годам приговорили бывшего врача-гинеколога, которого вторично разоблачили на сутенерстве.
Правоохранители зафиксировали сразу несколько эпизодов, когда мужчина сводил проституток с клиентами, говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.
Один из случаев произошел в марте 2021 года, когда мужчина организовал встречу с клиентом в гостинице в селе Змиинец, что возле Луцка.
За услугу эксврач получил 3 тысячи гривен.
Также правоохранители зафиксировали еще четыре подобных случая, когда мужчина организовывал подобные встречи в спа и саунах.
Мужчину разоблачили в мае 2021 года и вручили подозрение по факту сутенерства, совершенное повторно (ч. 2 ст. 303 УКУ).
Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет заключения. Суд назначил мужчине 5 лет и один месяц за решеткой.
Известно, что первую судимость за сутенерскую деятельность мужчина получил в 2020 году, когда суд дал ему три года условно. Однако он продолжил заниматься сутенерством.
По информации Zaxid.net, речь идет о бывшем враче-гинекологе роддома.
Напомним, в Киевской области 21-летняя девушка продавала женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сексуальное рабство за границу, в частности в Литву, ОАЭ и Монако.
Читайте также: