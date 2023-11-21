Гинеколог-сутенер: в Луцке вторично судили бывшего врача

На Волыни к 5 годам приговорили бывшего врача-гинеколога, которого вторично разоблачили на сутенерстве.

Правоохранители зафиксировали сразу несколько эпизодов, когда мужчина сводил проституток с клиентами, говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда.

Один из случаев произошел в марте 2021 года, когда мужчина организовал встречу с клиентом в гостинице в селе Змиинец, что возле Луцка.

За услугу эксврач получил 3 тысячи гривен.

Также правоохранители зафиксировали еще четыре подобных случая, когда мужчина организовывал подобные встречи в спа и саунах.

Мужчину разоблачили в мае 2021 года и вручили подозрение по факту сутенерства, совершенное повторно (ч. 2 ст. 303 УКУ).

Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет заключения. Суд назначил мужчине 5 лет и один месяц за решеткой.

Известно, что первую судимость за сутенерскую деятельность мужчина получил в 2020 году, когда суд дал ему три года условно. Однако он продолжил заниматься сутенерством.

По информации Zaxid.net, речь идет о бывшем враче-гинекологе роддома.

Напомним, в Киевской области 21-летняя девушка продавала женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сексуальное рабство за границу, в частности в Литву, ОАЭ и Монако.

Читайте также: