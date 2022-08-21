"Голос країни": как участники 12 сезона поддерживают ВСУ

Кто стал вдохновителем и собрал певцов и певиц в такое непростое время и как на них реагируют наши бойцы.

Благотворительные концерты в поддержку Вооруженных сил Украины. Молодые исполнители продолжают поддерживать боевой дух украинских военных. Они проехали всю прифронтовую линию на востоке и юге Украины и менее чем за месяц дали 6 концертов.

Об этом говорится в сюжете ТСН 21 августа.

"Группа "Пение Братьев" — как нетрудно догадаться, его участники — родные братья: Анатолий, Артемий, Дмитрий и Леонтий Осычнюки", — рассказывает корреспондент.

Они представляют Черкассы, но иногда их сравнивают с ливерпульской четверкой. С началом широкомасштабного нападения России – ребята на передовой: выпустили альбом "Музыкальная оборона" и выступают перед военными.

На благотворительные выступления для военных Вооруженных сил Украины молодых исполнителей собрал Андрей Мацола. Все познакомились в 12-м сезоне проекта "Голос країни" – Андрей народный тренер, братья Осычнюки в его команде.

"Меньше чем за месяц мы провели шесть концертов для наших ВСУ. За этот период времени мы видели тысячи лиц военнослужащих, которые уверены в нашей победе. И, конечно, важно. Чтобы они сохранили ту радость, которая у них была до войны. Главная цель всех, в частности, и поющих братьев, и Андрея Мацолы, поддержать украинских воинов на их боевых позициях. Участники выступлений – представители всей Украины", – рассказывает команда.

Прифронтовые города и села, с востока до юга Украины. Многие исполнители говорят, что такие мероприятия и уникальный опыт, и незабываемые воспоминания и эмоции.

Ведущим благотворительных концертов стал Андрей Мацола. Каждый участник исполняет по три песни. Кто выполняет свой репертуар, кто — известные украинские хиты.

В конце мероприятия все участники выходят на сцену и вместе поют бессмертный хит Владимира Ивасюка "Красная рута".

Напомним, лидер группы "Антитела" Тарас Тополь поделился, что часто он обманывает раненых во время эвакуации с фронта. Все для того, чтобы убедить их в том, что они выживут.

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