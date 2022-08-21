"Голос країни": як учасники 12 сезону підтримують ЗСУ

Хто став натхненником і зібрав співаків та співачок в такий непростий час, та як на них реагують наші бійці.

Благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Молоді виконавці продовжують підтримувати бойовий дух українських військових. Вони проїхали всю прифронтову лінію на сході та півдні України і за менш ніж за місяць дали 6 концертів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 21 серпня.

"Гурт "Спів БратІв" - як не важко здогадатися, його учасники – рідні брати: Анатолій, Артемій, Дмитро та Леонтій Осичнюки", – розповідає кореспондент.

Вони представляють Черкаси, але іноді їх порівнюють із ліверпульською четвіркою. Із початком широкомасштабного нападу росії – хлопці на передовій: випустили альбом "Музична оборона" та виступають перед військовими.

На благодійні виступи для військових Збройних сил України молодих виконавців зібрав Андрій Мацола. Усі познайомилися в 12-тому сезоні проєкту "Голос країни" – Андрій народний тренер, брати Осичнюки в його команді.

"Менше ніж за місяць ми провели шість концертів для наших ЗСУ. За цей період часу ми бачили тисячі лиць військовослужбовців які впевнені в нашій перемозі. І назвичайно важливо. Щоб вони зберігли ту радість, яка у них була до війни. Головна мета всіх, зокрема, і співочих братІв, і Андрія Мацоли, підтримати українських воїнів на їхніх бойових позиціях. Учасники виступів – представники всієї України", – розповідає команда.

ПрифронтовІ міста та села, від сходу до півдня України. Майже всі виконавці кажуть, що такі заходи й унікальний досвід, і незабутні спогади та емоції.

Ведучим благодійних концертів став Андрій Мацола. Кожен учасник виконує по три пІсні. Хтось виконує свій репертуар, хтось – відомі українські хіти.

Наприкінці заходу всі учасники виходять на сцену і разом співають безсмертний хіт Володимира Івасюка "Червона рута".

Нагадаємо, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя поділився, що часто він обманює поранених під час евакуації з фронту. Усе для того, аби переконати їх, що вони виживуть.

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