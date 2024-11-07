Google убрал отображение военных объектов на картах – Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации заверил, что в дальнейшем таких проблем не будет.

Американская компания Google исправила ситуацию с отображением украинских военных объектов и систем на своих картах.

Об этом 7 ноября сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем тоже будет все ok», – написал Коваленко в телеграмме.

Напомним, что на прошлой неделе Google обновила карты Google Maps, что привело к обнаружению расположения украинских военных систем. Это обновление могло быть использовано в ущерб Украине, поскольку информация стала доступна России.