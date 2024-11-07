Почему Украине не разрешают бить вглубь России: Кулеба дал ответ

Призывы к пересмотру стратегии поддержки Украины пока остановились. Наши партнеры не позволяют Украине бить вглубь России дальнобойным вооружением.

Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил в интервью "24 Каналу", ведутся ли переговоры об этом между США и РФ.

"Нет, я здесь не сторонник конспирологии относительно тайных договоренностей Белого дома и Кремля, или Банковой и Кремля. Люди любят конспирологию, она хорошо продается в соцсетях и в новостях. Все гораздо сложнее. Думаю, это связано не с конспирологией, а с разными расчетами и видением стратегии войны на уровне генералов. Потому что к каждому министру обороны и президенту приходят военные с папками, картами, разлагают аналитические справки и говорят, что "это мы не можем, потому что"... а "это мы можем, но оно им не поможет", "это мы и можем, и оно им поможет, но это будет иметь для нас негативные последствия". И потом принимаются решения", — сказал он.

Кулеба также уверен, что нам помогло бы решение бить вглубь РФ.

"Однозначно помогло бы. Независимо от того, где бы российские самолеты находились. Даже как политический сигнал, что это можно делать. Является ли отсутствие этого решения вопросом какой-то кулуарной договоренности между Россией и США? Не думаю", — добавил он.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины снять ограничения по дальнобойности западным оружием.

Однако Вашингтон заявил, что политика по использованию американского оружия для ударов внутри России не изменилась и не позволяет Украине использовать его.

По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), в России находится, по меньшей мере, 250 военных объектов в зоне действия предоставленных США ракет ATACMS.

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