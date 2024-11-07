Чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії: Кулеба дав відповідь

Заклики до перегляду стратегії щодо підтримки України наразі зупинилися. Наші партнери не дають дозволу Україні бити вглиб Росії далекобійним озброєнням.

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив в інтерв'ю "24 Каналу", чи ведуться переговори про це між США та РФ.

"Ні, я тут не прихильник конспірології щодо таємних домовленостей Білого дому і Кремля або Банкової і Кремля. Люди люблять конспірологію, вона добре продається в соцмережах і в новинах. Усе набагато складніше. Думаю, це пов'язано не з конспірологією, а з різними розрахунками та баченням стратегії війни на рівні генералів. Тому що до кожного міністра оборони та президента приходять військові з теками, картами, розкладають аналітичні довідки й кажуть, що "це ми не можемо, тому що"... а "це ми можемо, але воно їм не допоможе", "це ми і можемо, і воно їм допоможе, але це матиме для нас негативні наслідки". І потім ухвалюються рішення", - сказав він.

Кулеба також впевнений, що нам би допомогло рішення бити вглиб РФ.

"Однозначно допомогло б. Незалежно від того, де б російські літаки були розташовані. Навіть як політичний сигнал, що це можна робити. Чи є відсутність цього рішення питанням якоїсь кулуарної домовленості між Росією і США? Не думаю", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України зняти обмеження щодо далекобійності західною зброєю.

Однак Вашингтон заявив, що політика щодо використання американської зброї для ударів усередині Росії не змінилася і він не дозволяє Україні використовувати її.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), в Росії є щонайменше 250 військових об’єктів у зоні дії наданих США ракет ATACMS.

Читайте також: