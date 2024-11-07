Чому Україні не дозволяють бити вглиб Росії: Кулеба дав відповідь

США та Захід, очевидно, не хочуть потрясінь.
Заклики до перегляду стратегії щодо підтримки України наразі зупинилися. Наші партнери не дають дозволу Україні бити вглиб Росії далекобійним озброєнням.
Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив в інтерв'ю "24 Каналу", чи ведуться переговори про це між США та РФ.
"Ні, я тут не прихильник конспірології щодо таємних домовленостей Білого дому і Кремля або Банкової і Кремля. Люди люблять конспірологію, вона добре продається в соцмережах і в новинах. Усе набагато складніше. Думаю, це пов'язано не з конспірологією, а з різними розрахунками та баченням стратегії війни на рівні генералів. Тому що до кожного міністра оборони та президента приходять військові з теками, картами, розкладають аналітичні довідки й кажуть, що "це ми не можемо, тому що"... а "це ми можемо, але воно їм не допоможе", "це ми і можемо, і воно їм допоможе, але це матиме для нас негативні наслідки". І потім ухвалюються рішення", - сказав він.
Кулеба також впевнений, що нам би допомогло рішення бити вглиб РФ.
"Однозначно допомогло б. Незалежно від того, де б російські літаки були розташовані. Навіть як політичний сигнал, що це можна робити. Чи є відсутність цього рішення питанням якоїсь кулуарної домовленості між Росією і США? Не думаю", - додав він.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України зняти обмеження щодо далекобійності західною зброєю.
Однак Вашингтон заявив, що політика щодо використання американської зброї для ударів усередині Росії не змінилася і він не дозволяє Україні використовувати її.
За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), в Росії є щонайменше 250 військових об’єктів у зоні дії наданих США ракет ATACMS.
Читайте також: