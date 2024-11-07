Google прибрав відображення військових об'єктів на картах – Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації запевнив, що надалі таких проблем не буде.

Американська компанія Google виправила ситуацію з відображенням українських військових об'єктів та систем на своїх картах.

Про це 7 листопада повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.

«Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ok», – написав Коваленко в телеграмі.

Нагадаємо, що минулого тижня Google оновила карти Google Maps, що призвело до виявлення розташування українських військових систем. Це оновлення могло бути використане на шкоду Україні, оскільки інформація стала доступною для Росії.