Google прибрав відображення військових об'єктів на картах – Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації запевнив, що надалі таких проблем не буде.
Американська компанія Google виправила ситуацію з відображенням українських військових об'єктів та систем на своїх картах.
Про це 7 листопада повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в Telegram.
«Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. Надалі також буде все ok», – написав Коваленко в телеграмі.
Нагадаємо, що минулого тижня Google оновила карти Google Maps, що призвело до виявлення розташування українських військових систем. Це оновлення могло бути використане на шкоду Україні, оскільки інформація стала доступною для Росії.
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