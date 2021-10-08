Харьков переходит к "оранжевой" зоне: что изменится в городе

Харьков переходит к "оранжевой" зоне: что изменится в городе

Ограничения усилят в воскресенье.

Харьков официально переходит в "оранжевую" карантинную зону в воскресенье, 10 октября.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 октября.

Сейчас по количеству госпитализаций ежедневно условиям "оранжевой" зоны соответствуют 11 областей Украины. Впрочем, не в каждом регионе власть прибегает к более суровым карантина.

"Начинается" оранжевая "зона с 00:00 10 октября до 18-го. Затем будем пересматривать. Если не будет никаких изменений по количеству больных", — говорит заместитель харьковского городского головы Андрей Руденко.

Например, в Харькове с новым статусом особо ничего не меняется. Рестораны и кафе и в дальнейшем будут работать в обычном режиме. Без изменений будет курсировать и общественный транспорт, но заполненными там должны быть только места для сидения. Залы театров и кинотеатров должны быть заполнены только наполовину. Зато массовые мероприятия чиновники советуют отменить.

Новости Украины: Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону

К слову, количество больных в регионе пока стремительно растет. Больницы, что принимают инфицированных коронавирусом, уже заполнены пациентами почти на 80%.

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021 года.

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