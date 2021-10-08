Харків переходить до "помаранчевої" зони: що зміниться у місті

Харків переходить до "помаранчевої" зони: що зміниться у місті

Обмеження посилять від неділі.

Харків офіційно переходить до "помаранчевої" карантинної зони у неділю, 10 жовтня.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 жовтня.

Нині за кількістю шпиталізацій щодня умовам "помаранчевої" зони відповідають 11 областей України. Утім, не в кожному регіоні влада вдається до більш суворих карантинних обмежень.

"Починається "помаранчева" зона від 00:00 10 жовтня до 18-го. Потім будемо передивлятися. Якщо не буде жодних змін за кількістю хворих", - каже заступник харківського міського голови Андрій Руденко.

Наприклад, у Харкові із новим статусом особливо нічого не змінюється. Ресторани та кав'ярні й надалі працюватимуть у звичайному режимі. Без жодних змін курсуватиме і громадський транспорт, але заповненими там мають бути лише місця для сидіння. Зали театрів і кінотеатрів мають бути заповнені лише наполовину. Натомість масові заходи чиновники радять скасувати.

Новини України: Харків переходить до "помаранчевої" карантинної зони

До слова, кількість хворих у регіоні наразі стрімко зростає. Лікарні, які примайють інфікованих коронавірусом, вже заповнені пацієнтами майже на 80%.

Як повідомлялося, 20 вересня Кабінет міністрів подовжив карантин в Україні до 31 грудня 2021 року. Йдеться про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. Слід зауважити, що раніше режим надзвичайної ситуації в Україні діяв до 1 жовтня 2021 року.

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