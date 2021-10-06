Харьков предоставил инвесторам "священные гарантии"

В Харькове прошла международная конференция для инвесторов, на которой город подписал ряд соглашений по развитию экономики и муниципальной инфраструктуры.

Сегодня, 6 октября в отеле Kharkiv Palace прошла международная конференция "Харьков: развитие и инвестиции".

Открывая форум, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что успех города – это прямая заслуга многих из участников конференции.

"Ваш успешный опыт работы в Харькове и взаимодействие с властью города — наши лучшие промоутеры в глобальном деловом инвестиционном сообществе", — заявил Игорь Терехов, обращаясь к инвесторам и банкирам.

В итоге, на форуме были подписаны ряд соглашений. Так, Харьков присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города", которая предполагает развитие электротранспорта, защиту экологии, а также улучшение качества городской среды.

С компанией FL Technics был подписан меморандум о строительстве база для технического обслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.

Был подписан меморандум с швейцарской компанией “Stadler” об обновлении трамвайного парка. Также компания “Stadler” для гостей конференции и руководства города провела презентацию трехсекционного трамвая новейшего поколения с повышенными условиями для комфортной перевозки пассажиров.

"Харьков — ваш надежный бизнес-партнер, – заверил инвесторов Игорь Терехов. – Все обязательства перед инвесторами город выполняет. Каждая договоренность и предоставленные гарантии — священны для нас. Город Харьков исповедует философию открытости. Так есть и так будет: Харьков — лучший город для инвестиций".

В конференции приняли участие глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон, председатель совета директоров компании Volex plc Натаниэль Ротшильд, Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарии в Украине Клод Вильд, председатель совета директоров Stadler Rail Group Петер Шпулер, представители профильных украинских министерств, крупные украинские бизнесмены.

Напомним, что Игорь Терехов официально стал кандидатом в мэры Харькова.

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