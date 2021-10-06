Харків надав інвесторам "священні гарантії"

У Харкові відбулася міжнародна конференція для інвесторів, на якій місто підписало ряд угод щодо розвитку економіки та муніципальної інфраструктури

Сьогодні, 6 жовтня, в готелі Kharkiv Palace відбулася міжнародна конференція "Харків: розвиток та інвестиції".

Відкриваючи форум, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що успіх міста — це пряма заслуга багатьох з учасників конференції.

"Ваш успішний досвід роботи в Харкові і взаємодія з владою міста — наші найкращі промоутери в глобальному діловому інвестиційному співтоваристві", — заявив Ігор Терехов, звертаючись до інвесторів і банкірів.

У підсумку на форумі було підписано ряд угод. Так, Харків приєднався до програми ЄБРР "Зелені міста", яка передбачає розвиток електротранспорту, захист екології, а також поліпшення якості міського середовища.

З компанією FL Technics підписаний меморандум про будівництво бази для технічного обслуговування авіалайнерів класу Boeing-737 / Airbus-320.

Був підписаний меморандум зі швейцарською компанією Stadler про оновлення трамвайного парку міста. Також компанія Stadler для гостей конференції та керівництва міста провела презентацію трьохсекційного надсучасного трамваю із підвищеними умовами для комфортного перевезення пасажирів.

"Харків — ваш надійний бізнес-партнер, — запевнив інвесторів Ігор Терехов. — Усі зобов'язання перед інвесторами місто виконує. Кожна домовленість і надані гарантії — священні для нас. Місто Харків сповідує філософію відкритості. Так є і так буде: Харків — найкраще місто для інвестицій".

У конференції взяли участь глава представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, голова ради директорів компанії Volex PLC Натаніель Ротшильд, Надзвичайний і Повноважний посол Швейцарії в Україні Клод Вільд, голова ради директорів Stadler Rail Group Петер Шпулер, представники профільних українських міністерств, великі українські бізнесмени.

Нагадаємо, що Ігор Терехов офіційно став кандидатом у мери Харкова.

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