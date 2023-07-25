Хранил под детской кроватью оружие для терактов: СБУ разоблачила агента ФСБ

Служба безопасности еще одного участника агентурной сети ФСБ. Он причастен к серии терактов в Запорожье.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что накануне 9 мая 2023 г. сотрудники СБУ задержали двух организаторов агентурной сети РФ в рамках специальной операции. Теперь СБУ задержала их сообщника в Запорожье, злоумышленник устраивал тайник с оружием и боеприпасами под кроваткой своей 6-летней дочери.

Подозреваемый не скрывал своих пророссийских нарративов и благодаря этому попал в поле зрения вражеских спецслужб.

"У подозреваемого жителя Запорожья изъят автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, дымовые гранаты и 800 единиц боеприпасов. Контрразведка считает, что именно этот арсенал должен быть использован для терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ".

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, включая источники получения оружия.

Служба безопасности еще одного участника агентурной сети ФСБ.

Служба безопасности еще одного участника агентурной сети ФСБ.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату, главе запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву. Его подозревают в причастности к взрывной деятельности против Украины.

СБУ задержала скандального блоггера Марьяна Чаву из Львовщины, которого подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ.

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