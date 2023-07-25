Ховав під дитячим ліжком зброю для терактів: СБУ викрила агента ФСБ

Служба безпеки України ще одного учасника агентурної мережі ФСБ. Він причетний до серії терактів у Запоріжжі.

Про це інформує СБУ.

Зазначається, що напередодні 9 травня 2023 року співробітники СБУ затримали двох організаторів агентурної мережі РФ у межах спеціальної операції. Тепер СБУ затримала їхнього спільника у Запоріжжі, зловмисник влаштовував схованку зі зброєю та боєприпасами під ліжечком своєї 6-річної доньки.

Підозрюваний не приховував своїх проросійських наративів і завдяки цьому потрапив до поля зору ворожих спецслужб.

"У підозрюваного мешканця Запоріжжя вилучено автомат Калашнікова зі спорядженими магазинами, бойові гранати Ф-1 та РГД-5, димові гранати та 800 одиниць боєприпасів. Контррозвідка вважає, що саме цей арсенал мав бути використаний для терактів проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановлює всі обставини злочину, включно з джерелами отримання зброї.

Служба безпеки України ще одного учасника агентурної мережі ФСБ.

Служба безпеки України ще одного учасника агентурної мережі ФСБ.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру в державній зраді колишньому народному депутатові, очільника забороненої партії "Наші" Євгену Мураєву. Його підозрюють у причетності до підривної діяльності проти України.

Додамо, СБУ затримала скандального блогера Мар'яна Чаву зі Львівщини, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

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