Их отвезли в Чернобыль после катастрофы: ученые потрясены тем, что произошло с редкими животными

Лошади Пржевальского прижились в Чернобыльской зоне / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

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В 1998–1999 годах в украинскую часть Чернобыльской зоны отчуждения завезли 31 лошадь Пржевальского — редкого вида, который к тому времени уже исчез в дикой природе. Животные должны были не просто выжить в заброшенном людьми пространстве, а создать здесь новую свободную популяцию.

Об этом пишет Times of India со ссылкой на исследование, опубликованное в Theriologia Ukrainica.

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Из 31 лошади выжили не все

28 лошадей привезли из заповедника «Аскания-Нова» – 10 жеребцов и 18 кобыл. Еще троих жеребцов доставили из зоопарка при Лозовском конном заводе.

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Первые годы были тяжелыми: часть животных погибла при перевозке или вскоре по прибытии, а еще до выпуска в дикую природу они проходили акклиматизацию в больших вольерах. Фактически основу будущей популяции составили всего 17 животных — два жеребца и 15 кобыл из «Аскании-Новой».

Впоследствии кони начали активно размножаться. Между 1999 и 2006 годами исчезло 55 свободноживущих животных, а в 18 случаях удалось установить причину смерти; у 13 из них это было браконьерство.

В Чернобыле они создали собственное общество

К 2018 году исследователи с помощью фотоловушек насчитали в украинской части зоны 137 лошадей: 47 жеребцов, 66 кобыл и 24 жеребенка. Еще, по меньшей мере, четырех животных зафиксировали в белорусской части зоны.

Лошади жили не хаотично, а сформировали привычные для вида социальные группы: 13 гаремных табунов с жеребятами, несколько групп самцов и небольшие негнездные группы. В 2007-2010 годах часть животных пересекла Припять и сформировала отдельную популяцию уже на белорусской стороне.

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Особенно показательно, что почти все лошади, зафиксированные в 2018 году, уже были вторым или последующими поколениями. Только две кобылы все еще имели клейм, по которым их можно было узнать как непосредственных «переселенцев» 1990-х.

Они освоили даже лес

Лошадей Пржевальского обычно связывают с открытыми степями, но в Чернобыле они приспособились к совсем другому ландшафту. Исследователи увидели, что животные пользуются не только лугами, но и лесными территориями, занимающими сегодня значительную часть зоны отчуждения.

Впрочем, рост популяции не означает, что радиация не оказывает на них никакого влияния. Исследование показывает успешное размножение и выживание популяции, но не было экспериментом, позволяющим отделить влияние радиации от других факторов — в частности, резкого уменьшения человеческого присутствия, сельского хозяйства, транспорта и другого хозяйственного давления.

Эта история показывает другое: после того, как люди покинули огромную территорию, редкие животные получили простор для свободной жизни. И через два десятилетия 31 лошадь, из которых выжила только часть, превратился в популяцию, насчитывавшую по меньшей мере 137 особей в Украине и уже осваивающую территорию с обеих сторон границы.

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Напомним, в Чернобыльском заповеднике насекомые выжили после масштабных пожаров . Ученые начали исследование «Мурашиный постапокалипсис», чтобы выяснить, как они отстраивают гнезда и осваивают выжженные территории.

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