Имущество нардепа-коллаборанта Ковалева на 3 миллиона гривен передали в АРМА

Имущество стоимостью 3 миллиона гривен подозреваемого в госизмене нардепа передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Суд передал в управление АРМА части корпоративных прав двух предприятий и легковой автомобиль BMW X6, принадлежащих народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене и сотрудничеству с оккупантами на территории Херсонской области. Стоимость арестованного имущества составляет 3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, с 12 марта 2022 народный депутат Украины постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Он публично выражал поддержку действий и решений представителей псевдовласти РФ.

Также он занял псевдодолжность "заместителя главы правительства Херсонской области".

Ранее суд уже наложил арест и передал в управление АРМА имущество и корпоративные права украинского информационно-развлекательного телеканала "4 канал", который является собственностью народного депутата, а также деньги с банковских счетов на общую сумму почти 15 млн грн.

По информации ДБР, в Агентство по розыску и менеджменту активов передали имущество нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева.

По неподтвержденной документально информации, в июне 2022 года Алексей Ковалев якобы погиб в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсона. Однако в следственных ДБР пока нет официального подтверждения этой информации.

6 июля 2022 года генеральный прокурор сообщила ему о подозрении.

15 июля народному депутату Украины Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Депутат объявлен в розыск.

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