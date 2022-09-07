Майно нардепа-колаборанта Ковальова на 3 мільйони гривень передали до АРМА

Майно вартістю 3 мільйони гривень підозрюваного у держзраді нардепа передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Суд передав в управління АРМА частки корпоративних прав двох підприємств та легковий автомобіль BMW X6, які належать народному депутату України, підозрюваному у державній зраді та співпраці з окупантами на території Херсонської області. Вартість арештованого майна становить 3 мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, від 12 березня 2022 року народний депутат України постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Він публічно висловлював підтримку дій і рішень представників псевдовлади РФ.

Також він обійняв псевдопосаду "заступника глави уряду Херсонської області".

Раніше слідчий суддя вже наклав арешт та передав в управління АРМА майно і корпоративні права українського інформаційно розважального телеканалу "4 канал", який є власністю народного депутата, а також гроші з банківських рахунків на загальну суму майже 15 млн грн.

За інформацією ДБР, до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали майно нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

За непідтвердженою документально інформацією, у червні 2022 року Олексій Ковальов нібито загинув у результаті вибуху автомобіля на окупованій території Херсонщини. Однак, наразі у слідчих ДБР немає офіційного підтвердження цієї інформації.

6 липня 2022 року Генеральний прокурор повідомила йому про підозру.

15 липня народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Депутата оголошено в розшук.

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