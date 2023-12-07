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Из-за обстрелов обесточена шахта на Донбассе: под землей 35 горняков

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
486
Время на прочтение
1 мин
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Из-за обстрелов обесточена шахта на Донбассе: под землей 35 горняков

Шахта. / Фото: сайт Радио Свобода

Рабочих выводят на поверхность.

В четверг, 7 декабря, из-за обстрелов Донецкой области без электричества осталась шахта. Из-за отключения света под землей оказались 35 горняков.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Из-за боевых действий обесточились воздушные линии 110 кВ в Донецкой области. Без напряжения — населенный пункт и шахта", — говорится в сообщении.

По данным министерства, 35 находившихся в шахте рабочих выводят на поверхность.

Как сообщалось, "Укрэнерго" обратились со срочным заявлением из-за возрастающего электропотребления.

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Дата публикации
Просмотры
486
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