В Харьковской ОВА опровергли оккупацию села возле Купянска

Российские пропагандисты заявили, что якобы российская армия захватила село Синьковка Харьковской области на Купянском направлении. Местные власти опровергают оккупацию населенного пункта возле Купянска.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что враг продолжает обстреливать населённые пункты в Харьковской области. Несмотря на атаки, продвижения врага в направлении Синьковки нет. ВСУ отразили шесть вражеских атак в окрестностях населенного пункта.

"Вчера посещали позиции наших военных. Скажу так, если бой идет на крайнем огороде населенного пункта Синьковка и враг декларирует, что он ее захватил, наверное, это его позиция. Никакой территории наши военные не отдали, на своих позициях стоят, наносят поражение врагу, почему свидетелем вчера мы и были", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, на Слобожанском направлении оккупанты усилили обстрелы с использованием КАБов и БПЛА "Шахед". На Волчанском направлении наблюдается появление враждебных ВРГ.

Как сообщалось, россияне хотят развить наступление на Купянск. В частности, продолжаются боевые действия в районе Серебрянского лесничества.

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