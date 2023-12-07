Этот орган определяет, сколько проживет человек: и это совсем не сердце

Этот внутренний орган выполняет в нашем организме сверхсложные и крайне важные задачи, и его нечем заменить.

Оказывается, что от здоровья и должного функционирования сердца не зависит продолжительность жизни человека. На сегодняшний день нашлось совсем другое утверждение. Рассказываем, какой орган действительно влияет на продолжительность жизни каждого из нас.

Какой орган оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни человека

Это печень, играющая очень важную роль, иногда даже самую важную, в том, сколько может прожить человек. Поскольку этот внутренний орган выполняет ряд сложных функций в нашем организме. И по сравнению с тем, что делает сердце, работа печени, как утверждают медики, гораздо сложнее.

Врачи отмечают, что печень нечем заменить, поэтому нарушение ее функций может стать роковым для жизни.

Какие функции в организме выполняет печень

Во-первых, печень очищает организм от ядовитых токсинов, которые в нем накапливаются из-за неправильного питания, плохих привычек и загрязненного воздуха. То есть, все вредные вещества, попадающие в наш организм извне, этот орган способен вывести или уничтожить.

Во-вторых, печень отвечает за синтез желчи и аккумулирование энергетических запасов в нашем организме. И это далеко не все. В этом органе синтезируется множество биологически активных веществ, ферментов и гормонов. Благодаря этому наш организм способен функционировать должным образом и бороться с вредными вирусами и бактериями.

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