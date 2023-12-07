Цей орган визначає, скільки проживе людина: і це зовсім не серце

Цей внутрішній орган виконує в нашому організмі надскладні і вкрай важливі завдання, і його немає чим замінити.

Виявляється, що від здоров’я і належного функціонування серця не залежить тривалість життя людини. На сьогодні знайшлося зовсім інше твердження. Розповідаємо, який орган насправді впливає на тривалість життя кожного з нас.

Який орган найбільше впливає на тривалість життя людини

Це печінка, яка відіграє вкрай важливу роль, подекуди навіть найважливішу, у тому, скільки може прожити людина. Оскільки цей внутрішній орган виконує ряд найскладніших функцій у нашому організмі. І у порівнянні з тим, що робить серце, робота печінки, як стверджують медики, набагато складніша.

Лікарі зазначають, що печінку немає чим замінити, тому порушення її функцій може стати фатальним для життя.

Які функції в організмі виконує печінка

По-перше, печінка очищає організм від отруйних токсинів, які в ньому накопичуються через неправильне харчування, погані звички і забруднене повітря. Тобто, всі шкідливі речовини, які потрапляють до нашого організму ззовні, цей орган здатен вивести або знищити.

По-друге, печінка відповідає за синтез жовчі та акумулювання енергетичних запасів у нашому організмі. І це ще далеко не все. У цьому органі синтезується величезна кількість біологічно активних речовин, ферментів і гормонів. Завдяки цьому наш організм має здатність функціонувати належним чином і боротися зі шкідливими вірусами та бактеріями.

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