В Харківській ОВА заперечили окупацію села біля Куп’янська

Російські пропагандисти заявили, що нібито російська армія захопила село Синьківка Харківської області, що на Куп'янському напрямку. Місцева влада спростовує окупацію населеного пункту біля Куп'янська.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він наголосив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти в Харківській області. Попри атаки, просування ворога в напрямку Синьківки немає. ЗСУ відбили шість ворожих атак на околицях населеного пункту.

"Учора відвідували позиції наших військових. Скажу так, якщо бій іде на крайньому городі населеного пункту Синьківка і ворог декларує, що він її захопив, напевно, це його позиція. Жодної території наші військові не віддали, на свої позиціях стоять, завдають ураження ворогові, чому свідком вчора ми і були", - наголосив Синєгубов.

За його словами, на Слобожанському напрямку окупанти посилили обстріли з використанням КАБів і БпЛА "Шахед". На Вовчанському напрямку спостерігається поява ворожих ДРГ.

Як повідомлялося, росіяни хочуть розвинути наступ на Куп'янськ. Зокрема, тривають бойові дії в районі Серебрянського лісництва.

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