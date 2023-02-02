Как формируется сумма в счете за свет: объяснение от YASNO

Главное в этом процессе – чтобы потребитель вовремя передал показания счетчика.

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил о ситуации с электроэнергией в Киеве и объяснил, как формируется сумма в счете за свет.

Об этом он написал в Сети.

Так, Коваленко отметил, что "пока погода теплая, у нас есть немного больше света". На 3 февраля предусмотрены следующие ограничения по электроснабжению: для Киева – 1080 МВт днем и 692 МВт ночью; для Днепропетровщины – 1328 МВт днем и 1262 МВт ночью.

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Что касается формирования суммы в счете за электроэнергию, то гендиректор YASNO объяснил, что главное в этом процессе – чтобы потребитель вовремя передал показания счетчика.

"Далее дело за математикой: ОСР (оператор системы распределения – ред.) рассчитывает объем потребления клиента, передает эти данные YASNO, мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок", – пояснил Коваленко.

Он добавил, что потребители, регулярно передающие показания счетчика, обычно не имеют вопросов к сумме в счете.

В то же время гендиректор YASNO обратил внимание, что за декабрь не передали показания счетчика 34% киевлян и 29% жителей Днепропетровщины. Для них ситуация с формированием суммы в счете будет другой.

"ОСР должна рассчитать их объем потребления "по среднему", таковы правила. То есть берутся показания прошлых периодов и определяется среднесуточное потребление. А оно может существенно отличаться от того, что по факту использовал клиент. Вот тогда и выходит история об ожиданиях/реальности: вроде бы использовали электроэнергии меньше, а сумма не изменилась или даже возросла", – объяснил Коваленко.

В таком случае потребителю придется оплатить всю сумму, а в следующем месяце – вовремя передать показания счетчика, и тогда будет произведен перерасчет. В таком случае, переплата за предыдущий месяц будет учтена в оплате за следующий.

Гендиректор YASNO отметил, что 3 февраля – последний день, когда киевляне могут предоставить показания счетчика на электроэнергию.

Напомним, что в Украине за электроэнергию платят по установленным тарифам, которые зависят от количества потребленных киловатт. Так, если потреблено менее 250 киловатт-часов, тариф составит 1,44 грн, если – больше, то тариф составит 1,64 грн.

Заметим, что ранее в YASNO объяснили, как формируются группы отключений электроэнергии.

Александр Харченко: импорт электроэнергии, графики отключений, платежки

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