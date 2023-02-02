Як формується сума у рахунку за світло: пояснення від YASNO

Гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив про ситуацію з електроенергією в Києві та пояснив, як формується сума у рахунку за світло.

Про це він написав у Мережі.

Так, Коваленко зазначив, що "поки погода тепла, ми маємо трошки більше світла". На 3 лютого передбачені такі обмеження щодо електропостачання: для Києва – 1080 МВт на день та 692 МВт вночі; для Дніпропетровщини – 1328 МВт вдень і 1262 МВт вночі.

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Щодо формування суми у рахунку за електроенергію, то гендиректор YASNO пояснив, що головне в цьому процесі – аби споживач вчасно передав показання лічильника.

"Далі справа за математикою: ОСР (оператор системи розподілу – ред.) розраховує обсяг споживання клієнта, передає ці дані YASNO, ми множимо обсяг на тариф, враховуємо переплату чи заборгованість та виставляємо кінцевий рахунок. Жодної магії та хитрощів", – пояснив Коваленко.

Він додав, що споживачі, які регулярно передають показання лічильника, зазвичай не мають питань до суми в рахунку.

Водночас гендиректор YASNO зверну увагу на те, що за грудень не передали показання лічильника 34% киян та 29% жителів Дніпропетровщини. Для них ситуація з формуванням суми в рахунку буде іншою.

"ОСР має розрахувати їх обсяг споживання "по середньому", такими є правила. Тобто беруться показання минулих періодів і визначається середньодобове споживання. А воно може суттєво відрізнятися від того, що по факту використав клієнт. Ось тоді і виходить історія про очікування/реальність: начебто використали електроенергії менше, а сума не змінилася або навіть зросла", – пояснив Коваленко.

В такому разі споживачеві доведеться сплатити всю суму, а наступного місяця – вчасно передати показання лічильника, і тоді буде зроблено перерахунок. У такому разі переплата за попередній місяць буде врахована в оплаті за наступний.

Гендиректор YASNO зауважив, що 3 лютого – останній день, коли кияни мають змогу подати покази лічильника на електроенергію.

Нагадаємо, що в Україні за електроенергію сплачують за встановленими тарифами, які залежать від кількості спожитих кіловатів. Так, якщо спожито менш як 250 кіловат-годин, тариф становитиме 1,44 грн, якщо – більше, то тариф становитиме 1,64 грн.

Зауважимо, що раніше в YASNO пояснили, як формуються групи відключень електроенергії.

Олександр Харченко: імпорт електроенергії, графіки відключень, платіжки

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