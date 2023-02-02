Зеленський вперше провів засідання Ставки у подвійному форматі: що відомо

Додаткова зустріч членів Ставки відбулася у вузькому форматі "для особливо вагомої розмови".

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, вперше провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у подвійному форматі.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні.

"Спочатку – традиційний повний склад Ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії. Підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки", – зазначив Зеленський.

У другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі – "для особливо вагомої розмови".

Президент запевнив, що Україна не залишить без відповіді жодну агресивну дію окупантів. На його думку, зараз ворог перебуває у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично окупанти іще мають ресурс для спроб наступальних дій.

"Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити перебіг війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють", – сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що українська влада і надалі буде посилювати нашу стійкість, забезпечувати армію необхідною зброєю та обладнанням.

"Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти із цієї своєї стадії значно більш послабленим, ніж вони передбачають для себе в найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас. Але ми повинні його виконати", – підсумував він.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав ЄС збільшити тиск на Росію. На його думку, санкційний темп Європи трішки уповільнився, а Москва знайшла лазівки для уникнення обмежень.

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