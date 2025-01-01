Как хранить огурцы, чтобы они были свежими длительное время: 9 способов

Читайте в материале ТСН.ua, как правильно хранить огурцы, чтобы они долго оставались свежими и хрустящими.

Сухие, чистые и неповрежденные плоды с твердой кожицей сохраняются дольше всего. Огурцы не следует мыть – тогда они не будут так быстро портиться. Тепличные, тонкокожие и водянистые плоды сохраняются недолго. При комнатных условиях огурцы можно хранить не больше 2-3 дней. Для этого их кладут в картонную коробку, бумажный пакет, деревянный ящик или пластиковый контейнер.

Однако есть определенные советы, как правильно хранить огурцы, чтобы они дольше оставались свежими и хрустящими.

Как хранить огурцы в холодильнике

Низкая температура, резкие перепады, чрезмерная влажность или сухость – вот чего боятся огурчики. Поэтому в холодильнике их можно хранить 1-2 недели. Чтобы плоды не загнивали, в пакет нужно положить зубчик чеснока или кусочек корня хрена. Также следует помнить о некоторых правилах, как хранить огурцы в холодильнике, чтобы они оставались хрустящими дольше. К примеру, их не рекомендуется класть рядом с бананами, яблоками, персиками, дыней, грушами и другими плодами, выделяющими этилен — ускоряющий созревание газ. Лучше хранить их в нижнем ящичке для овощей. А еще лучше каждый огурчик положить в отдельный пакет или обернуть пленкой. Тогда они будут свежими дольше.

Хранение в воде

Можно хранить огурцы в воде. В кастрюлю или в другую емкость нужно положить плоды хвостиками вниз и залить на четверть прохладной водой. Емкость нужно обязательно поставить в прохладное место, а жидкость менять раз в 2-3 дня.

Использование пленки из яичного белка

Яичный белок способен создать невидимую плёнку, которая не будет пропускать воздух. Огурцы с необрезанными хвостиками следует хорошо промыть и тщательно просушить. Тогда каждый плод обмазать яичным белком и подвесить за хвостик в холодном и сухом помещении. Так, огурцы будут храниться свежими до 2 месяцев. Также можно дождаться, пока белок полностью высохнет и переложить плоды в ящик.

Как правильно хранить огурцы: берите воск

Если обработать плоды воском, она будет храниться свежими и хрустящими более месяца. Воск также создает пленочку, которая не пропускает воздух и не дает влажным испарениям.

Банка с хреном

Возьмите стерильную банку, положите на ее дно мелко порезанный корень хрена (слой не менее 2 см). Сверху уложите кружочек из картона, в котором нужно сделать несколько отверстий. Промойте и хорошо просушите огурцы, затем положите их на картон. Банку нужно закрыть обычной капроновой крышкой. Хранить огурцы нужно в подвале. Они будут оставаться свежими до 45 дней.

Банка без кислорода

Достаточно необычный способ хранения огурцов. Для него нужно выбрать целые, без повреждений плоды, которые сначала моют, а затем тщательно высушивают. Трехлитровую банку нужно стерилизовать в духовке, а затем сложить в нее огурцы (не более трех четвертых банков). Внутрь установите парафиновую свечу. Зажгите ее и ждите 10 минут. Затем закрутите банку вместе с горящей свечой. Она погаснет, когда весь кислород выгорит. Банку после этого поставьте в прохладное место. Так вы можете сохранить огурцы свежими до 4 месяцев.

Используйте подвал

В подвале огурцы могут оставаться свежими и хрустящими в течение 1-1,5 месяца. Но следует отобрать невредимые плоды с твердой кожицей. Их складывают в ящики и пересыпают сухими опилками. Как хранить огурцы дольше? Возьмите глиняную посуду и пересыпьте плоды песком.

В морозильной камере

Огурцы можно без проблем замораживать. Плоды нужно нарезать кружочками и сложить в пакетики. Правда, после размораживания они меняют консистенцию и становятся мягкими. Но вкус сохраняется нормальный.

"Уксусная" камера

Как хранить огурцы до 30 дней и даже больше? Возьмите эмалированную кастрюлю и налейте 150-200 мл столового уксуса, затем установите поверхность из решетки так, чтобы она не касалась уксуса. Сложите на нее огурцы несколькими слоями. Кастрюлю нужно накрыть крышкой и поставить в прохладное место.