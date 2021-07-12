Как избежать обезвоживания в жару: советы Минздрава

Нормальный обмен веществ нарушается, когда тело теряет 1% воды.

Когда на улице жара — крайне важно не только уберечься от теплового удара и охлаждать организм, но и достаточного пить жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Как акцентируют в Министерстве здравоохранения, вода обеспечивает нормальное течение множества процессов обмена веществ: поддерживает нормальную температуру тела, выводит с мочой конечные продукты обмена веществ и токсины и тому подобное.

Сколько именно нужно пить воды в день — четкой формулы нет. Все зависит от того, в каком климате вы живете и активны ли физически во время жары. Базовый расчет 30-60 миллилитров на 1 килограмм веса. При жаркой погоде и при физической активности следует ориентироваться на верхнюю планку — 60 миллилитров на 1 килограмм. Если же температура на улице не высокая и особой активности нет, так нормой будет 30 миллилитров на 1 килограмм.



Пейте воду в течение дня, а не только тогда, когда чувствуете жажду. Потому что жажда — это сигнал, что вашему организму уже не хватает воды. Имейте при себе бутылку, которую всегда можно наполнить. Это позволит вам контролировать регулярность и объем выпитого. Учтите, что и воды бывает много. Рекомендуемая доза воды — не более 1,5 литра в час, иначе в вашей крови может снизиться уровень соли.

Не заменяйте воду сладкими напитками и тем более алкоголем. Такие напитки способствуют выведению из вашего организма не только воды, но и солей. Поэтому если хочется разнообразить вкус, лучше добавить в воду кусок лимона или апельсина или взять фруктовое или овощное смузи без добавленного сахара.

Еще одно важное правило: не пропускайте приемы пищи. Благодаря этому при достаточном количестве воды вы восстановите водно-солевой баланс организма. Обычно достаточно воды, если вы редко испытываете жажду и если ваша моча прозрачная или светло-соломенного цвета. Также не забывайте пить до, во время и после тренировок, а также во время приема пищи.

Напомним, как уберечь малыша от ожогов и солнечных ударов. Дети уязвимы к жаре, и быстро устают на открытом солнце.

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