Как изменить статус "В розыске" в приложении "Резерв+": объяснение Минобороны

Минобороны призывает всех, кто имеет статус "В розыске" в приложении "Резерв+", не медлить и как можно быстрее обратиться на горячую линию ведомства или в ближайший ТЦК.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин разъяснил, что делать военнообязанным, имеющим статус "В розыске" в приложении "Резерв+".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, есть два пути решения этой проблемы. Можно обратиться на горячую линию Министерства обороны. Специалисты помогут выяснить причину присвоения статуса "В розыске" и предоставят инструкции по дальнейшим действиям.

Или можно связаться непосредственно с территориальным центром комплектования (ТЦК) по месту жительства. Там можно узнать, как были нарушены правила мобилизационного учета и что нужно сделать для урегулирования ситуации. Обычно необходимо лично посетить ТЦК для решения вопроса.

Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что количество людей со статусом "В розыске" в приложении "Резерв+" стремительно сокращается. Это свидетельствует о том, что военнообязанные активно обращаются в соответствующие органы для выяснения обстоятельств и устранения ошибок в мобилизационном учете.

Напомним, ранее пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что по состоянию на утро 4 июня в "Резерв+" обновились данные 1 млн 371 тыс. украинцев — военнообязанных, призывников и резервистов. Среди людей, проживающих за границей, более 18 тыс. обновили свои данные.

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