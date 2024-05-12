Как изменится погода сегодня: синоптики обновили прогноз

В воскресенье, 12 мая, в Украине прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Осадков синоптики не ожидают, только в северных областях днем местами небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15...+20℃. В северных и большинстве центральных областей +9...+14℃, на высокогорье Карпат +7...+12℃.

В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность. В области местами возможен небольшой дождь, в Киеве осадки не прогнозируются.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киевской области +9...+14℃, в столице +11...+13℃.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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