В Сумской области прогремели 93 взрыва: есть погибшая

Враг продолжает атаковать Сумщину.
Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 11 мая 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
- Белопольская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов).
- Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были артобстрелы (19 взрывов).
- Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).
- Эсманьская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
- Миропольская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
- Середино-будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Юношесковская громада: зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и удар FPV дроном (1 взрыв).
- Сумская громада: враг нанес удар по инфраструктуре пригорода областного центра. В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью.
- Хотинская громада: произведен обстрел с ЗСЗВ обстрел (4 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что Россия привлекает срочников к боевым действиям для создания массовости войск.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области РФ возобновила штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня.
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