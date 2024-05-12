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В Сумской области прогремели 93 взрыва: есть погибшая

В Сумской области прогремели 93 взрыва: есть погибшая

Враг продолжает терроризировать Сумщину / Фото: Новинарня

Враг продолжает атаковать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 11 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (10 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (3 взрыва), артиллерии (10 взрывов).
  • Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были артобстрелы (19 взрывов).
  • Шалыгинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Эсманьская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов) и артиллерии (14 взрывов).
  • Миропольская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Середино-будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Юношесковская громада: зафиксирован артобстрел (4 взрыва) и удар FPV дроном (1 взрыв).
  • Сумская громада: враг нанес удар по инфраструктуре пригорода областного центра. В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения, получив множественные ранения несовместимые с жизнью.
  • Хотинская громада: произведен обстрел с ЗСЗВ обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия привлекает срочников к боевым действиям для создания массовости войск.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харьковской области РФ возобновила штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня.

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