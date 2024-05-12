На Сумщині пролунало 93 вибухи: є загибла

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 11 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Білопільська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (3 вибухи), артилерії (10 вибухів).

Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (19 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (8 вибухів).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів).

Миропільська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).

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Середино-Будська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та удар FPV дроном (1 вибух).

Сумська громада: ворог завдав удару по інфраструктурі передмістя обласного центру. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка 1987 року народження, отримавши множинні поранення несумісні з життям.

Хотінська громада: здійснено обстріл з ЗСЗВ обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія залучає строковиків до бойових дій для створення масовості військ.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині РФ відновила штурм біля Глибокого, очікується нарощення вогню.

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