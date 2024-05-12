Як зміниться погода сьогодні: синоптики оновили прогноз

У неділю, 12 травня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Опадів синоптики не очікують, лише у північних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер буде північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15... +20℃. У північних та більшості центральних областей +9... +14℃, на високогір'ї Карпат +7... +12℃.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. В області місцями можливий невеликий дощ, у Києві опадів не прогнозують.

Вітер буде північний, 5-10 м/с. Температура повітря на Київщині +9... +14℃, у столиці +11... +13℃.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. У столиці другий місяць весни став одним з найтепліших за всю історію спостережень.

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