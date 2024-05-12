Уночі в Росії лунала повітряна тривога: що сталося

У ніч проти 12 травня 2024 року у кількох регіонах Росії пролунали сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили представники місцевої влади.

Зокрема, ракетну небезпеку було оголошено у Бєлгороді та Бєлгородському районі.

"Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці – спустіться в укриття чи інше безпечне місце", - радила влада росіянам.

МНС регіону повідомило про ракетну небезпеку у Валуйському міському окрузі та місті Валуйки.

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Також режим повітряної небезпеки вводиться на території Липецької області, біля її кордонів були помічені дрони, повідомило МНС регіону.

На території міста Липецька оголошено загрозу атаки безпілотників.

До того ж повітряна тривога лунала і в Вороненській та Курській областях

Пізніше за кілька годин ракетну небезпеку скасували.

Але під ранок начебто "дрон ЗСУ" атакував волгоградський НПЗ у Червоноармійському районі.

За словами губернатора Андрія Бочарова, після удару на території почалася пожежа, її, мовляв, швидко загасили. Постраждалих начебто немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ГУР ймовірно атакувало безпілотниками Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ заявили про "прильот" по підприємству у Білгородській області.

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