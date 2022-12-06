Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Что делать, если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии, можно ли его обжаловать, если да, то каким образом — читайте об этом в материале ТСН.ua

После получения повестки мобилизованный обязан пройти медосмотр. Обжаловать решение военно-лекарственной комиссии можно в досудебном и судебном порядке. Как это сделать, рассказывает заместитель начальника отдела бесплатной правовой помощи Червоноградского местного центра по предоставлению БВПД Андрей Мицак.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.12 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, если военнообязанный не согласен с выводами врачей, которые привлекаются к медицинскому осмотру, по решению штатной ВЛК он может быть направлен для прохождения контрольного обследования в военное лечебное учреждение.

Чтобы обжаловать решение военно-врачебной комиссии в досудебном порядке, нужно:

Подать заявление о пересмотре решения комиссии в высший уровень ВЛК, обязательно указав причину пересмотра решения. К заявлению необходимо добавить все документы, предоставленные ВЛК, решение которого оспаривается. Зафиксированные результаты предварительных медицинских обследований также следует приобщить к документам.

Чтобы оспорить решение комиссии в судебном порядке, нужно:

Обратиться с исковым заявлением в окружной административный суд – это может быть суд по месту жительства или по месту нахождения ВЛК, решение которого обжалуется.

Судебный порядок можно использовать сразу, не используя досудебный порядок обжалования.

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