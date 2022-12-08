Как почистить рыбу от чешуи: проверенные лайфхаки

Рассказываем как почистить рыбу быстро, чтобы не разлеталась шелуха

Как почистить рыбу кипятком

Наверное, самый простой способ, о котором не все знают.

Рыбу нужно ошпарить кипятком так, чтобы вместе со чешуей не слезла кожа. Положите рыбу на застеленный стол. Проведите ножом или рыбочисткой по тушке рыбы с хвоста до головы, против роста чешуи. Чешуя снимется, не разлетаясь по всей кухне.

Как почистить рыбу в воде

Рыбу замочить в холодной воде на 15 минут, что позволит размягчить чешую. А чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, чистит ее ножом не вынимая из воды, продвигаясь от хвоста к голове. В этом случае чешуя остается в воде.

Как почистить рыбу теркой

С помощью терки можно очистить от чешуи любую рыбу. Удобно пользоваться теркой большого размера. Большая шелуха очищается именно теркой, а мелкая традиционно, с помощью ножа.

Как почистить рыбу железной губкой для посуды

Очень просто. Железная губка для чистки посуды хороший вариант для чистки рыбы от чешуи. Губка с легкостью справляется как с большой, так и с мелкой чешуей щуки, окуня, судака.

Чистка речной рыбы от чешуи ложкой или вилкой

Рыба обрабатывается быстро, а кухня остается чистой. Как почистить – в миску кладем рыбу, наливаем воды, чтобы только покрывала рыбу, берем чайную ложку и начинаем сгребать чешую от хвоста до головы. Чешуя остается на ложке или в воде.

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