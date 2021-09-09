Как после отпуска вернуться к работе без стресса: советы Минздрава

Как после отпуска вернуться к работе без стресса: советы Минздрава

Специалисты советуют здоровый сон и сбалансированное питание.

Министерство здравоохранения рассказало, как вернуться к работе после отпуска и не навредить физическому и психическому здоровью.

"Вернуться к работе даже после непродолжительного отпуска — большой стресс. А если к этому добавляется адаптация детей к школе и детского сада, множество накопленных за время отсутствия на рабочем месте задач, — это может значительно усложнить процесс адаптации", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

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Для того, чтобы позаботиться о себе и с наименьшим уровнем дискомфорта вернуться к эффективной работе:

Наладьте режим сна и отдыха

• Достаточное количество сна снижает уровень стресса, а недостаток вызывает утомляемость и раздражительность, ухудшает концентрацию внимания, провоцирует переедание и тому подобное. Рекомендуемая продолжительность сна и активности — не менее семи часов.



Помните о тарелке здорового питания. Пища должна быть цветной и разнообразной:

• ½ тарелки в каждом приеме пищи должны составлять овощи, фрукты и зелень

• ¼ тарелки должны составлять цельнозерновые продукты: нешлифованный рис, овсянка, ячмень, гречневая крупа, зерна пшеницы, а также продукты, изготовленные из них;

• ¼ тарелки должно оставаться за белковой пищей — курицей, рыбой, бобовыми;

• добавляйте в блюда растительные масла в умеренном количестве: оливковое, тыквенное, кукурузное, подсолнечное и т.д., избегайте тех, которые содержат вредные трансжиры;

• употребляйте достаточное количество жидкости, но отдавайте предпочтение обычной воде вместо сладких напитков;

• ограничьте потребление красного мяса и исключите из рациона колбасы, сосиски и т. д.

Добавьте активности в жизни

• Регулярные физические нагрузки помогают преодолеть стрессовые ситуации, повышают работоспособность, замедляют старение, снижают риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, регулируют массу тела. Добавьте небольшие прогулки по дороге на работу или домой. Это легко организовать, если выходить на одну-две остановки раньше или гуляйте во время обеденного перерыва.

Оставьте время для хобби и отдыха

• Помните о любимых дела, с помощью которых вам удается расслабиться, отдохнуть с пользой и получить удовольствие от повседневных занятий. Уделяйте внимание чтению, игре на музыкальных инструментах, рисованию или изучению иностранных языков, решайте кроссворды, играйте в шахматы.

Не спешите завершить все дела сразу

• После выхода из отпуска вас ждет определенное количество накопленных дел и рабочих задач. Не пытайтесь выполнить все одновременно и не требуйте от себя слишком много. Увеличивайте рабочую нагрузку постепенно — в этом поможет четкое планирование задач.

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