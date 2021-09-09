Як після відпустки повернутися до роботи без стресу: поради МОЗ

Як після відпустки повернутися до роботи без стресу: поради МОЗ

Спеціалісти радять здоровий сон та збалансоване харчування.

Міністерство охорони здоров'я розповіло, як повернутися до роботи після відпустки й не нашкодити фізичному та психічному здоров'ю.

"Повернутися до роботи навіть після нетривалої відпустки — неабиякий стрес. А якщо до цього додається адаптація дітей до школи й садочка, безліч накопичених за час відсутності на робочому місці завдань, — це може значно ускладнити процес адаптації", — йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Також читайте Астрологиня назвала найбільш стресостійкі знаки зодіаку

Для того, аби подбати про себе та з найменшим рівнем дискомфорту повернутися до ефективної роботи:

Налагодьте режим сну та відпочинку

• Достатня кількість сну знижує загальний рівень стресу, а нестача спричиняє стомлюваність і дратівливість, погіршує концентрацію уваги, провокує переїдання тощо. Рекомендована тривалість сну та активності – не менше 7 годин.



Пам’ятайте про тарілку здорового харчування. Їжа має бути кольоровою і різноманітною:

• ½ тарілки у кожному прийманні їжі мають становити овочі, фрукти та зелень;

• ¼ тарілки мають становити цільнозернові продукти: нешліфований рис, вівсянка, ячмінь, гречана крупа, зерна пшениці, а також продукти, виготовлені з них;

• ¼ тарілки має залишатися за білковою їжею – куркою, рибою, бобовими;

• додавайте до страв рослинні олії в помірній кількості: оливкову, гарбузову, кукурудзяну, соняшникову тощо, уникайте тих, які містять шкідливі трансжири;

• вживайте достатню кількість рідини, але надавайте перевагу звичайній воді замість солодких напоїв;

• обмежте споживання червоного м'яса і виключте з раціону ковбаси, сосиски тощо.

Додайте активності в життя

• Регулярні фізичні навантаження допомагають подолати стресові ситуації, підвищують працездатність, сповільнюють старіння, знижують ризик виникнення серцево-судинних хвороб, регулюють масу тіла. Додайте невеликі прогулянки дорогою на роботу чи додому. Це легко організувати, якщо виходити на одну-дві зупинки раніше або гуляйте під час обідньої перерви.

Залиште час для хобі та відпочинку

• Пам'ятайте про улюблені справи, з допомогою яких вам вдається розслабитися, відпочити з користю та отримати насолоду від повсякденних занять. Приділяйте увагу читанню, грі на музичних інструментах, малюванню чи вивченню іноземних мов, розв’язуйте кросворди, грайте в шахи тощо.

Не поспішайте завершити всі справи одразу

• Після виходу з відпустки на вас чекатиме певна кількість накопичених справ і робочих завдань. Не намагайтеся виконати все одночасно і не вимагайте від себе забагато. Збільшуйте робоче навантаження поступово — у цьому допоможе чітке планування завдань.

Читайте також: Гормон стресу — кортизол: за що відповідає і як впливає на організм

"На виріст"|Зменшує стрес та виробляє гормони щастя – як городництво може замінити антидепресанти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання