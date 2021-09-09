Народні прикмети, обряди і звичаї 9 вересня

Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.

9 вересня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Пимена Великого, преподобних священномучеників Кукшi й Пимена, посника, Печерських, у Ближнiх печерах, святителя Осiї, сповідника, єпископа Кордувiйського, святителя Ливерiя, сповідника, папи Римського, преподобного Пимена Палестинського, мучениці Анфiси, пеподобного Сави.

9 вересня: церковне свято

Пимен Великий - християнський святий, шанований у лику преподобних.

Пимен Великий народився в Єгипті близько 340 року. Уже в молодості він відчув потяг до відокремленої чернечого життя, захопив цим двох своїх братів і вони пішли в пустельний Скитський монастир.

У 407 році набіг берберів привів до руйнування обителі і ченці були змушені переселитися в руїни язичницького храму Теренуфіс. Там вони і провели решту життя. Насельники нового монастиря вели настільки строгий і аскетичний спосіб життя, що цими своїми подвигами чесноти залучили до себе увагу і стали шановані навколишніми народами.

До Пимена стали стікатися ті, хто потребував допомоги і добром раді. Так на світ з'явилася збірка повчань, відомий під назвою «Афоризми». Він містить приблизно 1000 афоризмів, з яких приблизно чверть належить самому святому Пимену Великому. Проживши довге життя, преподобний Пимен Великий помер у віці близько 110 років.

9 вересня: що категорично заборонено робити

Підіймати щось на перехресті;

Давати в борг гроші;

Довго стояти на порозі;

Здійснювати великі покупки;

Свататися.

9 вересня: що варто зробити

Раніше цього дня запасалися горобиною, яка саме дозрівала, і можна було збирати врожай калини. Пращури цінували чудодійні властивості горобини і калини.

9 вересня: народні звичаї

Горобина – потужний оберіг від чаклунства і нечистої сили. Цього дня підвішували грона горобини над дахами будинків. Вірили, що це захистить оселю від зла, а рідних від хвороб.

9 вересня: українські народні прикмети

Коли сіють у негоду, то у хлібі буде багато сміття.

Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.

Нічний вітер віщує дощ наступного дня.

Чим сильніший вітер, тим менша ймовірність місцевих заморозків.

Дощ уранці, що бабині танці, дощ в обід — запрягай, додому їдь.

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