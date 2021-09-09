Народні прикмети, обряди і звичаї 9 вересня

Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.
9 вересня віряни та церква вшановують пам'ять преподобного Пимена Великого, преподобних священномучеників Кукшi й Пимена, посника, Печерських, у Ближнiх печерах, святителя Осiї, сповідника, єпископа Кордувiйського, святителя Ливерiя, сповідника, папи Римського, преподобного Пимена Палестинського, мучениці Анфiси, пеподобного Сави.
9 вересня: церковне свято
Пимен Великий - християнський святий, шанований у лику преподобних.
Пимен Великий народився в Єгипті близько 340 року. Уже в молодості він відчув потяг до відокремленої чернечого життя, захопив цим двох своїх братів і вони пішли в пустельний Скитський монастир.
У 407 році набіг берберів привів до руйнування обителі і ченці були змушені переселитися в руїни язичницького храму Теренуфіс. Там вони і провели решту життя. Насельники нового монастиря вели настільки строгий і аскетичний спосіб життя, що цими своїми подвигами чесноти залучили до себе увагу і стали шановані навколишніми народами.
До Пимена стали стікатися ті, хто потребував допомоги і добром раді. Так на світ з'явилася збірка повчань, відомий під назвою «Афоризми». Він містить приблизно 1000 афоризмів, з яких приблизно чверть належить самому святому Пимену Великому. Проживши довге життя, преподобний Пимен Великий помер у віці близько 110 років.
9 вересня: що категорично заборонено робити
- Підіймати щось на перехресті;
- Давати в борг гроші;
- Довго стояти на порозі;
- Здійснювати великі покупки;
- Свататися.
9 вересня: що варто зробити
Раніше цього дня запасалися горобиною, яка саме дозрівала, і можна було збирати врожай калини. Пращури цінували чудодійні властивості горобини і калини.
9 вересня: народні звичаї
Горобина – потужний оберіг від чаклунства і нечистої сили. Цього дня підвішували грона горобини над дахами будинків. Вірили, що це захистить оселю від зла, а рідних від хвороб.
9 вересня: українські народні прикмети
- Коли сіють у негоду, то у хлібі буде багато сміття.
- Хмари рухаються проти вітру — погіршиться погода.
- Нічний вітер віщує дощ наступного дня.
- Чим сильніший вітер, тим менша ймовірність місцевих заморозків.
- Дощ уранці, що бабині танці, дощ в обід — запрягай, додому їдь.
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