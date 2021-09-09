Народные приметы, обряды и обычаи 9 сентября

Облака движутся против ветра — ухудшится погода.

9 сентября верующие и церковь почтили память преподобного Пимена Великого, святого священномучеников Кукши и Пимена, постника, Печерских, в Ближних пещерах, святителя Осии, исповедника, епископа Кордувийского, святителя Ливерия, исповедника, папы Римского, преподобного Пимена Палестинского, мученицы Анфисы, преподобного Саввы.

9 сентября: церковный праздник

Пимен Великий — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.

Пимен Великий родился в Египте около 340 года. Уже в молодости он почувствовал влечение к уединенной монашеской жизни, захватил этим двух своих братьев и они пошли в пустынный скитский монастырь.

В 407 году набег берберов привел к разрушению обители и монахи были вынуждены переселиться в руины языческого храма Теренуфис. Там они и провели остаток жизни. Насельники нового монастыря вели столь строгий и аскетичный образ жизни, этими своими подвигами добродетели привлекли к себе внимание и стали почитаемы окружающими народами.

К Пимена стали стекаться те, кто нуждался в помощи и добром совете. Так на свет появился сборник поучений, известный под названием «Афоризмы». Он содержит примерно 1000 афоризмов, из которых примерно четверть принадлежит самому святому Пимену Великому. Прожив долгую жизнь, преподобный Пимен Великий скончался в возрасте около 110 лет.

9 сентября: что категорически запрещено делать

Поднимать что-то на перекрестке;

Давать в долг деньги;

Долго стоять на пороге;

Совершать крупные покупки;

Свататься.

9 сентября: что стоит сделать

Ранее в этот день запасались рябиной, которая именно созревала, и можно было собирать урожай калины. Предки ценили чудодейственные свойства рябины и калины.

9 сентября: народные обычаи

Рябина — мощный оберег от колдовства и нечистой силы. В этот день подвешивали гроздья рябины над крышами домов. Верили, что это защитит дом от зла, а родных от болезней.

9 сентября: украинские народные приметы

Когда сеют в ненастье, то в хлебе будет много мусора.

Облака движутся против ветра — ухудшится погода.

Ночной ветер предвещает дождь на следующий день.

Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.

Дождь утром, что бабьи танцы, дождь в обед — запрягай, домой езжай.

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