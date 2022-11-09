Как заморозить кабачки на зиму: три способа

Разнообразные блюда из кабачков не только вкусные, но и очень полезные. В разгар сезона эти овощи можно найти в каждом магазине, а вот зимой купить их не так просто. Поэтому следует узнать, как заморозить кабачки. Читайте в материале ТСН.ua о трех вариантах для разных блюд.

Как заморозить кабачки кружочками.

Кабачки могут быть немного водянистыми, если их замораживать. Поэтому рекомендуется перед этим опускать их на несколько минут в кипящую воду. Такой совет особенно полезен, если вы потом хотите их жарить, добавлять в запеканки или в супы. Также очень важно выбрать правильные кабачки. Для замораживания больше всего подходят небольшие овощи только из грядки. А вот старые с толстой кожурой отличаются губчатой структурой, а потому после морозильной камеры напоминают резину.

Магазинные кабачки лучше перед замораживанием промыть в воде с пищевой содой. Затем снова в чистой воде. Каждый кабачок протрите бумажным полотенцем. Тогда нарежьте кружочками и опустите в кипящую воду. Не забудьте промокнуть лишнюю влагу. Для обжарки лучше всего подходят кружочки толщиной не более 1,5 см.

На большой доске расстелите пергамент и выложите кабачки так, чтобы они не касались друг друга. Сверху уложите еще один пергамент и выкладывайте овощи дальше. Таких рядов можно сделать 3-4, а после этого поставить в морозильную камеру. Когда они уже заморозятся для экономии места, можете переложить овощи в герметичный пакетик. Перед приготовлением размораживать кабачки не нужно, просто достаньте столько, сколько нужно, и готовьте.

Самая распространенная заготовка: кабачки на зиму кубиками

Такие кабачки станут отличным дополнением рагу, соленых мафинов, омлета с овощами, супов. Не делайте слишком большие или мелкие кубики. Лучшим вариантом считается 2 см. Тогда кабачок не будет вставать свою форму в блюде.

Как заморозить кабачки на зиму кубиками? Принцип такой же, как и в случае с кружочками. Нарезаете, выкладываете на доску, застеленную пергаментом, в несколько слоев. Тогда отправляете в морозильную камеру. И только после того, как они заморозятся, расфасовываете по пакетам. Можно сразу засыпать кабачки кубиками в пакеты, но они будут слипаться.

Главная особенность этого способа замораживания кабачков на зиму в том, что здесь подходят даже старые овощи. Но не забудьте удалить из них предварительно семена.

Натертые кабачки в морозильной камере

Если вы любите оладьи из кабачков, то этот вариант вам точно подойдет. Выберите молодые кабачки без семян, натрите их на крупной терке и хорошо отожмите лишнюю влагу. Тогда ровно разложите на противень (не забудьте о пергаменте, чтобы кабачки не прилепили) и заморозьте. После этого натертые кабачки можно выложить в пакетики или формочки.

Не забудьте, что перед добавлением заготовки к тесту ее нужно будет разморозить.

Небольшой совет, как заморозить кабачки на зиму

Есть много свободного времени? Вы можете сразу приготовить полуфабрикаты с кабачками и заморозить их. Например, прекрасно подойдет этот способ для такого блюда как фаршированные кабачки-"лодочки". Помните, что каждая "лодочка" замораживается отдельно в фольге. Перед приготовлением извлеките необходимое количество кабачков и поставьте в разогретую духовку.

Не забудьте: замороженные в свежайшем виде кабачки хранятся в морозильной камере до 5 месяцев. Если вы добавили к ним морковь, лук или фарш – лучше не оставлять больше чем на 2 месяца.