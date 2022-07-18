Як заморозити кабачки на зиму: три способи

Різноманітні страви з кабачків не лише смачні, але й дуже корисні. В розпал сезону ці овочі можна знайти в кожному магазині, а ось взимку купити їх не так просто. Тому варто дізнатися, як заморозити кабачки. Читайте в матеріалі ТСН.ua про три варіанта для різних страв.

Як заморозити кабачки кружечками

Кабачки можуть бути трішки водянистими, якщо їх заморожувати. Тому рекомендується перед цим опускати їх на кілька хвилин у киплячу воду. Така порада особливо корисна, якщо ви потім хочете їх смажити, додавати до запіканок чи у супи. Також дуже важливо вибрати правильні кабачки. Для заморожування найбільше підходять невеликі овочі тільки з грядки. А ось старі з товстою шкіркою відрізняються губчастою структурою, а тому після морозильної камери нагадують гуму.

Магазинні кабачки краще перед заморожуванням помити у воді з харчовою содою. Потім ще раз в чистій воді. Кожен кабачок протріть паперовим рушником. Тоді наріжте кружечками та опустіть у киплячу воду. Не забудьте промокнути лишню вологу. Для обжарювання найкраще підходять кружечки товщиною не більше 1,5 см.

На великій дошці розстеліть пергамент та викладіть кабачки так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху покладіть ще один пергамент та викладайте овочі далі. Таких рядків можна зробити 3-4, а після цього поставити у морозильну камеру. Коли вони вже заморозяться для економії місця можете перекласти овочі у герметичний пакетик. Перед приготуванням розморожувати кабачки не потрібно, просто дістаньте стільки, скільки потрібно і готуйте.

Найпоширеніша заготівля: кабачки на зиму кубиками

Такі кабачки стануть чудовим доповненням рагу, солоних мафінів, омлету з овочами, супів. Не робіть надто великі чи дрібні кубики. Найкращим варіантом вважається 2 см. Тоді кабачок не буде встачати свою форму у страві.

Як заморозити кабачки на зиму кубиками? Принцип такий самий, як і у випадку з кружечками. Нарізаєте, викладаєте на дошку, застеленну пергаментом, у кілька шарів. Тоді відправляєте в морозильну камеру. І лише після того, як вони заморозяться, розфасовуєте по пакетам. Можна відразу засипати кабачки кубиками в пакети, але тоді вони будуть злипатися.

Головна особливість цього способу заморожування кабачків на зиму в тому, що тут підходять навіть старі овочі. Але не забудьте видалити з них попередньо насіння.

Натерті кабачки в морозильній камері

Якщо ви любите оладки з кабачків, тоді цей варіант вам точно підійде. Виберіть молоді кабачки без насіння, натріть їх на крупній тертушці та добре відіжміть лишню вологу. Тоді рівно розкладіть на деко (не забудьте про пергамент, щоб кабачки не приліпали) та заморозьте. Після цього натерті кабачки можна викласти у пакетики чи формочки.

Не забудьте, що перед додаванням заготівлі до тіста, її потрібно буде розморозити.

Невелика порада, як заморозити кабачки на зиму

Маєте багато вільного часу? Можете відразу приготувати напівфабрикати з кабачками та заморозити їх. Наприклад, чудово підійде цей спосіб для такої страви як фаршировані кабачки "човники". Пам'ятайте, що кожен "човник" заморожується окремо у фользі. Перед приготуванням дістаньте необхідну кількість кабачків та поставте до розігрітої духовки.

Не забудьте: заморожені в свіжому вигляді кабачки зберігаються в морозильній камері до 5 місяців. Якщо ви додали до них моркву, цибулю чи фарш - краще не залишати більше ніж на 2 місяці.