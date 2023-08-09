Доплати під час війни отримуватимуть військові, поліцейські та рятувальники — постанова уряду

На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця.

В середу, 9 серпня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено постанову, яка унормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, всі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни.

“На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч грн щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами й підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч грн. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тисяч грн”, - написав прем’єр-міністр.

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Також Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

“Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави”, - наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про доплати військовим у розмірі 30-100 тис. грн щомісячно. Закон не передбачає додаткових виплат тим, хто не перебуває в зоні бойових дій.

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