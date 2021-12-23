Все, как у мужчин: женщинам придется собирать документы и проходить медосмотр, чтобы стать на военный учет

Все, как у мужчин: женщинам придется собирать документы и проходить медосмотр, чтобы стать на военный учет

Стать на учет можно только по месту регистрации.

Чтобы стать на военный учет, женщинам придется лично прибывать в районный территориальный центр комплектования, или отдел, который сейчас работает в том районе.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге Командования Сухопутных войск.

"Так как есть процедура прохождения определения пригодности к военной службе, должны рассмотреть документы. Придется лично прибывать в отдел, предоставлять документы на рассмотрение", — пояснили в Командовании.

После того, как человека поставят на военный учет, его направят для прохождения военно-врачебной комиссии, которая определит пригодность к военной службе.

Напомним, что в Украине женщины обязали стать на военный учет. В Минобороны объяснили цель такого решения.