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Як жінкам стати на військовий облік: пояснення Міноборони

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Як жінкам стати на військовий облік: пояснення Міноборони

Олена Зеленська/Facebook

Стати на облік можна лише за місцем реєстрації.

Для того, щоб стати на військовий облік, жінкам доведеться особисто прибувати до районного територіального центру комплектування, або відділу, який зараз працює в тому районі. 

Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу Командування Сухопктних військ.

"Тому що є процедура проходження визначення придатності до військової служби, повинні розглянути документи. Доведеться особисто прибувати до відділу, надавати документи на розгляд", — пояснили у Командуванні.

Після того, як людину поставлять на військовий облік, її направлять для проходження військово-лікарської комісії, яка визначить придатність до військової служби.

Нагадаємо, що в Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік. У Міноборони пояснили мету такого рішення.

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