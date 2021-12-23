Як жінкам стати на військовий облік: пояснення Міноборони

Стати на облік можна лише за місцем реєстрації.
Для того, щоб стати на військовий облік, жінкам доведеться особисто прибувати до районного територіального центру комплектування, або відділу, який зараз працює в тому районі.
Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу Командування Сухопктних військ.
"Тому що є процедура проходження визначення придатності до військової служби, повинні розглянути документи. Доведеться особисто прибувати до відділу, надавати документи на розгляд", — пояснили у Командуванні.
Після того, як людину поставлять на військовий облік, її направлять для проходження військово-лікарської комісії, яка визначить придатність до військової служби.
Нагадаємо, що в Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік. У Міноборони пояснили мету такого рішення.