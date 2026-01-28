Киевстар запустил тестовую зону 5G в Бородянке

Реклама

Громада Бородянки стала примером комплексного восстановления, несмотря на то, что в Киевской области поселок является одним из наиболее пострадавших в результате боевых действий и оккупации. Тестирование 5G в поселке служит инструментом для апробации цифровых решений, направленных на восстановление инфраструктуры и развитие цифровых сервисов для жителей и органов местного самоуправления.

«Бородянка активно возобновляется, и запуск 5G в поселке открывает возможность интегрировать современные цифровые решения уже на этапе восстановления инфраструктуры и проверить, как такие технологии могут быть полезны для общин в процессе восстановления», – отметил СЕО Киевстар Александр Комаров.

Перед официальным запуском 5G в Бородянке Киевстар провел масштабную подготовку всех сегментов сети, включая проверку совместимости оборудования с военными технологиями. Базовые станции нового для Украины стандарта уже введены в эксплуатацию в центральной части поселка и близлежащих микрорайонах, таким образом, тестовая 5G-зона от Киевстар в Бородянке охватит около 3,5 км².

Реклама

Ожидаемая скорость передачи данных зависит от нагрузки на сеть и может достигать от 600 - 700 Мбит/с до пиковых значений 1,5 - 1,7 Гбит/с. Технология 5G будет работать в диапазоне 3500 МГц.

Чтобы использовать 5G, абонентам необходимо иметь смартфон, поддерживающий технологию с установленными последними обновлениями программного обеспечения, SIM-карту USIM (такой же тип SIM-карт, что и для 4G) и находиться в зоне покрытия 5G. Тарификация будет производиться в соответствии с условиями действующего тарифного плана.

Отдельно стоит отметить, что в Бородянке обеспечена возможность роуминга inbound: иностранные абоненты могут автоматически подключаться к 5G-сети Киевстар при наличии действующих роуминговых соглашений с их мобильными операторами.

Полноценное внедрение 5G в Украине возможно только после завершения войны. Тестирование новых технологий не останавливает развитие существующей сети, поэтому Киевстар продолжит работу над расширением 4G-покрытия по всей стране.