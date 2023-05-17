Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ким показал одну из "военных целей россиян"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2113
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ким показал одну из "военных целей россиян"

Ким возмущен ситуацией / Фото: Associated Press

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал обстрел Николаева во время последней воздушной тревоги.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Прежде всего, он возмутился потому, что граждане до сих пор снимают и выкладывают в Сети видео работы ПВО.

«Нужно попросить Apple отключать фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубать пальцы" внести в УПК», — жестко сказал он.

Также Ким прокомментировал качество российского оружия.

«И да, не взрывается или не долетает 1 из 4 «суперсовременных аналоговых ракет свежей партии» – это российский стандарт сейчас. Купите российское оружие: даем гарантию 75% работающего. Ну вообще ничего не меняется у россиян: Либо свисток сломался, либо акула глухая», — заметил он.

Сюда прилетела вражеская ракета / © t.me/mykolaivskaODA
Сюда прилетела вражеская ракета / Фото: t.me/mykolaivskaODA

Также он показал одну из «военных целей россиян». Ею оказался самый обычный магазин. Именно туда прилетела вражеская ракета.

Напомним, что ранее в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога : в Сети предупреждают о запуске "Калибров".

Также в Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2113
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация