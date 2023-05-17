Ким показал одну из "военных целей россиян"

Об этом он сообщил в соцсетях.

Прежде всего, он возмутился потому, что граждане до сих пор снимают и выкладывают в Сети видео работы ПВО.

«Нужно попросить Apple отключать фото и видео во время тревоги. Ну или "отрубать пальцы" внести в УПК», — жестко сказал он.

Также Ким прокомментировал качество российского оружия.

«И да, не взрывается или не долетает 1 из 4 «суперсовременных аналоговых ракет свежей партии» – это российский стандарт сейчас. Купите российское оружие: даем гарантию 75% работающего. Ну вообще ничего не меняется у россиян: Либо свисток сломался, либо акула глухая», — заметил он.

Сюда прилетела вражеская ракета / Фото: t.me/mykolaivskaODA

Также он показал одну из «военных целей россиян». Ею оказался самый обычный магазин. Именно туда прилетела вражеская ракета.

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Напомним, что ранее в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога : в Сети предупреждают о запуске "Калибров".

Также в Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы.